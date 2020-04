Máscaras para todos é "mais um esforço económico que é preciso fazer"​

Veja também:

António Martins da Cruz considera que é necessário que o Governo faça um esforço económico para adquirir máscaras suficientes para permitir a sua utilização generalizada.

O embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros é um dos signatários de uma carta enviada ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República e ao primeiro-ministro, em que é sugerido o uso obrigatório de máscaras por parte de toda a população, para reduzir a transmissão do novo coronavírus. Em declarações à Renascença, Martins da Cruz assinala que, nos países que melhor têm combatido a Covid-19, como China ou Japão, "toda a gente usa máscara".

"A Organização Mundial da Saúde [OMS] está a dar sinais de que o uso da máscara seria aconselhável a toda a população. As nossas autoridades sanitárias ainda não deram esse passo porque não há máscaras, mas isso é uma questão de as importar. Ainda ontem [domingo], chegou um avião a Espanha com 20 milhões de máscaras vindas da China. Há países que estão a fabricar máscaras e a pô-las no mercado. É uma questão de fazer um esforço, mais um esforço económico que vai ser preciso", salienta o embaixador e antigo ministro.

Na referida carta, é dada uma alternativa à aquisição de máscaras: que estas sejam confecionadas em casa seguindo as instruções do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas e de entidades internacionais como o Centro de Controlo de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

De resto, aquele grupo de personalidades defende o uso de equipamento de proteção individual em todos os profissionais de saúde, tanto em áreas Covid-19 como não Covid-19, para evitar contágio por doentes que não se enquadrem inicialmente na definição de caso suspeito.