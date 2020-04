Do "lay-off" ao despedimento em 15 dias. A história das trabalhadoras de uma fábrica de sapatos

“A justificação é que as encomendas foram canceladas. Mandaram-nos para a insolvência porque não tínhamos trabalho ”, recorda Rosália Silva, que vive com um filho a cargo. “O patrão nunca deu a cara”, repete várias vezes, ao mesmo tempo que elogia a postura do gerente “que sempre manteve a palavra”.

O objetivo, diziam nessa missiva enviada às operárias, era evitar o fecho daquela unidade fabril. No entanto, a 3 de abril, a pior das notícias chegou por telefone. A chamada foi feita pelo gerente da fábrica.

A unidade faz parte de um grupo que tem outra fábrica − a Cindicalfe que detém a marca Flex&Go − e na carta enviada pela administração aquando o pedido de suspensão da laboração, em meados do mês passado, invocava a quebra dos circuitos de abastecimento e uma redução das encomendas para justificar a decisão que seria válida até 18 de abril, podendo depois ser prolongada se a situação exigisse.

A razão invocada é a da conjuntura económica causada pelo surto pandémico global do novo coronavírus. Ao todo, estão em causa quase 40 postos de trabalho . Todas as operárias desta fábrica eram mulheres.

Quando no dia 17 de março, Rosália soube que ia para "lay-off" respirou fundo de alívio: “Concordámos porque uma pessoa tem medo de apanhar o vírus, uma pessoa tem medo”, repete. “Era melhor vir para casa”, pensou esta mulher de 46 anos. O que nunca imaginou era o que iria acontecer duas semanas depois. Após nove anos de trabalho na Goldenriver Shoes, fábrica especializada na costura de sapatos, declarou insolvência.

O caso da Goldenriver é um entre muitos no país em que os efeitos da Covid-19 começam a atacar a economia, destruindo empregos. Segundo o Expresso noticiou, na primeira semana de abril, as inscrições diárias nos centros de emprego duplicaram em relação a 2019. O número de novas prestações de desemprego cresceu 65%. E, em seis dias, houve 35 despedimentos coletivos, cinco vezes mais do que há um ano.

" O nosso encarregado ligou para nós, a avisar que íamos receber uma carta e que tínhamos sido despedidas. A fábrica tinha fechado e tinha ido para a insolvência"

Só nos primeiros seis dias do mês, segundo a edição "online" do mesmo jornal, houve 4098 desempregados por dia a inscreverem-se nos centros de emprego, o dobro dos registados em abril do ano passado.

Altos e baixos de quase uma década

Outra trabalhadora, agora desempregada, Jacinta Rocha não esquece o dia em que viu o papel na fábrica que punha preto no branco que a partir de dia 20 a empresa entrava em "lay-off". Ela, tal como Rosália, foi uma das operárias do grupo inicial que entrou para a Goldenriver quando esta nasceu em setembro 2011.

Naquele posto de trabalho viveu os altos e baixos da fábrica. O momento mais difícil ocorreu no ano passado em que a falta de encomendas, entre setembro e dezembro, levou a que as trabalhadoras fossem enviadas para casa.

No final de 2019, começou a recuperação, que se prolongou pelo primeiro trimestre deste ano. As operárias dizem que no mês passado havia “muito trabalho”.

Mas a pandemia parece tudo ter alterado. “Em abril, normalmente recebemos o salário ao dia 4, e no dia 3 não caiu na conta. Era uma sexta-feira, e na segunda-feira o nosso encarregado ligou para nós, a avisar que íamos receber uma carta e que tínhamos sido despedidas. A fábrica tinha fechado e tinha ido para a insolvência”, lembra Rosália.