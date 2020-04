​Covid-19: António Costa ouve economistas sobre crise e relançamento da economia

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se na terça-feira, por videoconferência, com académicos e economistas para recolher contributos sobre a atual situação económica e as medidas para relançar a atividade, no contexto da crise pandémica.



De acordo com uma nota do gabinete de imprensa do chefe do executivo, estas reuniões virtuais “sobre a atual e futura situação económica e financeira e medidas para promover o relançamento da atividade económica” vão ser divididas em dois momentos.

De manhã, com início marcado para as 10h30, decorre a reunião sobre as “perspetivas para a economia portuguesa em contexto de crise pandémica”, na qual estarão representantes de instituições nacionais que elaboram e divulgam projeções macroeconómicas.

Do elenco deste primeiro encontro, segundo a mesma nota, fazem parte Nuno Alves, do Banco de Portugal, Nazaré da Costa Cabral, do Conselho de Finanças Públicas, Carlos Coimbra, do INE, António da Ascensão Costa, do ISEG e João Borges de Assunção, da Universidade Católica Portuguesa.

Da parte da tarde estará em discussão o “relançamento da atividade económica em contexto de crise pandémica”, com um painel com duas dezenas de académicos.