AHRESP quer apoio a fundo perdido. "Medidas paliativas não vão resolver o problema"

As medidas tomadas pelo Governo não são suficientes para minimizar o impacto económico da pandemia do novo coronavírus no setor da hotelaria e restauração. Garantia deixada pela secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Em entrevista à Renascença, no programa As Três da Manhã, Ana Jacinto assume que "o cenário é muito preocupante", com muitos empresários que encerraram os seus negócios e que "à data de hoje, não sabem quando e se vão abrir". Apesar do "esforço tremendo" do Governo para apoiar as empresas e criar medidas, a AHRESP salienta que "os empresários não sentem que haja uma medida de apoio efetivo".

"Temos o 'lay-off', que foi sendo ajustado e melhorado, mas a verdade é que a empresa tem de suportar 30% dos salários. Se 80% das empresas prevê uma faturação de zero nos próximos dois meses, como é que vai suportar estes 30%? Com medidas de financiamento, estamos a criar endividamento. Todas as medidas que têm vindo a ser implementadas vão nessa lógica, de alívios temporários que depois têm de ser pagos. Veja-se a suspensão das rendas, a suspensão de alguns pagamentos ao Estado. Não há uma isenção. Há é uma moratória, mas depois estes valores têm todos de ser pagos", assinala.

Ana Jacinto oferece soluções, para tornar a ação do Governo mais eficiente: "Por um lado, a isenção destes pagamentos e não a suspensão. Por outro, não temos outra alternativa senão ter apoio a fundo perdido nas empresas. As empresas precisam de liquidez e não há outra forma. Por mais que queiramos encontrar medidas paliativas, elas não vão resolver o problema, porque estamos a criar endividamento às empresas e é isso que nós não queremos. Queremos é que elas abram as portas abram os seus postos de trabalho e que se possam reerguer."