​Seleção abdica de metade do prémio de apuramento para o Euro 2020

A selecção nacional de futebol - jogadores, treinadores, dirigentes e "staff" de apoio - abdicou de 50% do valor que tinha sido garantido pela qualificação para a fase final do Euro 2020, que entretanto foi adiado para o 2021, devido à pandemia de Covid-19.



O montante, ligeiramente superior a um milhão de euros, reverte para o fundo criado pela Federação Portuguesa de Futebol destinado ao apoio equipas do Campeonato de Portugal, mas também do futsal e futebol feminino. Com esta doação o fundo já conta com quase seis milhões de euros disponíveis.

A selecção A de Portugal assegurou o apuramento para o Europeu depois de ter terminado na segunda posição a sua participação no Grupo B da fase de qualificação, atrás da Ucrânia. A UEFA decidiu adiar o Euro 2020 para 2021, devido à pandemia do novo coronavírus.