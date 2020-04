Cristiano Ronaldo deu a ideia de abdicar do prémio de apuramento para o Euro2020

Veja também:

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, foi quem sugeriu que a equipa nacional abdicasse de metade do prémio de apuramento para o Euro2020, revelou Bernardo Silva, esta segunda-feira, em declarações à "Bleacher Report".

"As pessoas dizem que ele é arrogante, mas é uma pessoa fantástica. Jogar com um dos melhores da história é um privilégio. Nem precisa de ser um bom passe. Foi ideia dele agora doarmos dinheiro para ajudar os clubes não profissionais. Os jogadores da seleção portuguesa vão dar metade do prémio pelo apuramento para o Euro 2020 e foi ele que teve essa ideia", disse.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que a seleção abdicou de 50% do valor que tinha sido garantido pela qualificação para a fase final do Euro 2020, que entretanto foi adiado para o 2021, devido à pandemia de Covid-19.

O montante, ligeiramente superior a um milhão de euros, reverte para o fundo criado pela Federação Portuguesa de Futebol destinado ao apoio equipas do Campeonato de Portugal, mas também do futsal e futebol feminino. Com esta doação o fundo já conta com quase seis milhões de euros disponíveis.