Bispo elogia "cireneus" da atualidade, que ajudam os outros a superar as dificuldades

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, saudou, este domingo, todos os que ajudam os outros a superar as dificuldades da vida, em particular da atual pandemia de Covid-19, comparando-os à figura que, segundo os Evangelhos, ajudou Jesus a levar a cruz.

Na Missa de Páscoa, a que presidiu na igreja São Lourenço, conhecida no Porto como "dos Grilos", D. Manuel Linda prestou homenagem aos “cireneus da atualidade, pessoal de saúde, forças de socorro e segurança, trabalhadores e responsáveis das instituições de assistência, autarcas e outros dirigentes sociais”.

“Vós que ajudais a levar a cruz de tantos, tende a certeza de que também participais da alegria emocionante desta Páscoa florida”, acrescentou.



O bispo do Porto afirmou que a fé na ressurreição de Jesus passa pelo “coração”, por dizer respeito a uma pessoa e não a uma “doutrina”.

“O centro do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Acreditai nela! Mas para acreditar, é preciso amar o mesmo Cristo: para crer, antes, é preciso querer. Disponde os vossos corações ao amor, pois só aí pode germinar a fé”, apelou.

Após a Missa, D. Manuel Linda quis abençoar a diocese e o país, desde o tabuleiro superior da Ponte D. Luís, recuperando a tradição da "Procissão da Ressurreição".

No momento da bênção forma recordados os que morreram na pandemia, os doentes de Covid-19 e suas famílias, os profissionais de saúde e dos lares de idosos, rezando pela “graça de, brevemente, poder regressar à vida normal”.