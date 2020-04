Bispo de Setúbal convida a aprender "lições" trazidas pela pandemia

O bispo de Setúbal presidiu este domingo à Missa de Páscoa, na catedral sadina, pedindo a todos que aprendam com as “lições” da pandemia, construindo um mundo novo, sem o “vírus do egoísmo”.

“É importante que não esqueçamos as lições desta crise, à luz da lógica da ressurreição”, declarou D. José Ornelas, numa celebração com transmissão online.

"Desejo a que todos chegue a vitória do Senhor ressuscitado”, disse D. José, numa homilia emocionada.

“É com este espírito que se vencerá também a pandemia que estamos a sofrer”, com a colaboração de todos, assinalou.

A intervenção destacou o impacto da pandemia e das medidas de isolamento social na vida da Igreja, das famílias, nas escolas ou fábricas.

“Vamos fazer todos os esforços para que a vida volte às nossas cidades e não será fácil”, apontou.

"Voltaremos a reunir-nos, voltaremos a celebrar aqui a ressurreição do Senhor, juntos como Igreja”.

A Eucaristia começou com uma saudação de “muita alegria”, destacando o sentido da “Páscoa da esperança” num “ambiente de necessária contenção”.

“O Senhor é maior do que tudo isso”, declarou D. José Ornelas.

O bispo da diocese sadina convidou os católicos a construir a “vitória da Ressurreição” que Jesus propõe à sua Igreja.

“Depois desta crise, o mundo pode ser diferente”, apontou.

A reflexão destacou o percurso de vida de Jesus, como dom de amor, e as lições que deixou para o futuro.

“Ser cuidador da vida e do mundo é mais importante do que ser predador do que aquilo que se encontra à nossa volta”, defendeu D. José Ornelas.