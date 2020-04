Benção "Urbi et Orbi". Francisco apela ao fim das divergências na União Europeia

Ao falar, uma vez mais, este domingo, para uma Basílica de São Pedro vazia, o Papa Francisco começou a sua habitual mensagem "Urbi et Orbi", dirigindo-se aos que mais sofrem.

“Penso, sobretudo, em quantos foram atingidos diretamente pelo coronavírus: os doentes, os que morreram e os familiares que choram a partida dos seus queridos e, por vezes, sem conseguir sequer dizer-lhes o último adeus”.

Francisco pediu a Deus “conforto e esperança” para os “idosos e pessoas sem ninguém”, implorou “força e esperança aos médicos e enfermeiros” e “para quantos trabalham assiduamente para garantir os serviços essenciais necessários”, como as forças da ordem, bombeiros e militares.

Nestas semanas, em que, inesperadamente, se alterou a vida de milhões de pessoas e em que muitos se preocupam pelo “futuro incerto, pelo emprego que se corre o risco de perder e pelas outras consequências que acarreta a atual crise”, Francisco alerta para os novos contornos que este tempo acarreta e deixa ao mundo quatro advertências, face aos riscos da indiferença, do egoísmo, da divisão e do esquecimento.

Este não é tempo para a indiferença

“O mundo inteiro está a sofrer e deve sentir-se unido ao enfrentar a pandemia”, disse Francisco.

O Papa apela à solidariedade para com “os pobres e quantos vivem nas periferias, os refugiados e os sem abrigo” e pede que, “nas presentes circunstâncias, sejam abrandadas também as sanções internacionais que impedem os países visados de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos e seja permitido a todos os Estados acudir às maiores necessidades do momento atual, reduzindo - se não mesmo perdoando - a dívida que pesa sobre os orçamentos dos mais pobres”.

Este não é tempo para egoísmos,

Uma vez que o "desafio que enfrentamos nos une a todos e não faz distinção de pessoas”, o Santo Padre dirige-se à Europa, um dos continentes mais devastados pelo coronavírus, e recorda que, "depois da II Guerra Mundial, este amado Continente pôde ressurgir graças a um espírito concreto de solidariedade, que lhe permitiu superar as rivalidades do passado”.

Francisco lança um desafio urgente, para que “nas circunstâncias presentes, tais rivalidades não retomem vigor; antes, pelo contrário, todos se reconheçam como parte duma única família e se apoiem mutuamente".

Papa o Papa, “a União Europeia tem um desafio epocal, de que dependerá não apenas o futuro dela, mas também o do mundo inteiro” e, assim, espera que “não se perca esta ocasião para dar nova prova de solidariedade, inclusive recorrendo a soluções inovadoras.

"Como alternativa, resta apenas o egoísmo dos interesses particulares e a tentação dum regresso ao passado, com o risco de colocar a dura prova a convivência pacífica e o progresso das próximas gerações."

Este não é tempo para divisões

Francisco pede “a todos os têm responsabilidades nos conflitos, para que tenham a coragem de aderir ao apelo a um cessar-fogo global e imediato em todos os cantos do mundo. Este não é tempo para continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes que deveriam ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas”. O Papa não deixou de apelar especificamente à paz na Síria, Iraque, Líbano, Terra Santa, Ucrânia e África.

Este não é tempo para o esquecimento

Uma que vez que há mais vida para além da crise Convid-19, o Papa não esquece “muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas”, como acontece com “as populações da Ásia e da África que estão a atravessar graves crises humanitárias, como na Região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique”.

Francisco pede ainda proteção para “os inúmeros migrantes e refugiados, muitos deles crianças, que vivem em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na fronteira entre a Grécia e a Turquia” e na ilha de Lesbos. Espera que “na Venezuela se chegue a soluções concretas e imediatas”.

Em síntese, o Santo Padre conclui: “Verdadeiramente, palavras como 'indiferença', 'egoísmo', 'divisão', 'esquecimento' não são as que queremos ouvir neste tempo. Mais, queremos bani-las de todos os tempos!"