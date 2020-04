Vila do Conde. 100 infetados em centro de apoio a deficientes

Há 100 pessoas infetadas com Covid-19 num centro de apoio a pessoas com deficiência na freguesia de Touguinha, Vila do Conde: 83 são utentes e 17 funcionários.

São dados confirmados à Renascença pelo responsável pelo centro, da santa casa da misericórdia, Rui Maia.



"Concluímos os testes a todos os funcionários ontem à noite, recebemos os últimos resultados ontem à noite, faltava testar os funcionários que dão apoio não directo aos utentes, desses 30 funcionários, 29 deram negativos. Portanto, só um deu positivo. Dos 97 utentes que o centro tem, três estavam em casa com a família, portanto não tiveram nada, dos outros 94, 83 estavam infectados. Dos funcionários que já tinham testado, temos mais 16 positivos, que eram os cuidadores direitos dos utentes."

Há um utente internado, “os outros todos estão no lar” e a equipa foi substituída. A maioria está assintomática.

"Só três ou quatro é que estão com sinais febris e temperaturas consideradas, os outros todos estão sem sintomas nenhuns. Os funcionários foram todos para casa, que nós estávamos a rodar equipas, tínhamos a equipa a fazer agora 15 dias e tínhamos uma equipa em casa em descanso para vir substituir esta, que estava a residir com os utentes. Os funcionários foram para casa para isolamento, quatro também estavam com sintomas febris, mas estavam bem."

Os utentes continuam todos no centro, foi criada “uma unidade residencial para os utentes que não estão contaminados, no centro de actividades ocupacionais”, o que garante a separação, “estão a viver completamente à parte dos outros”. Rui Maia explica que foi ainda criada “uma unidade de descontaminação”, por onde entram os funcionários, devidamente protegidos com máscaras e fatos.

O responsável pelo centro garante ainda à Renascença que não há perigo de contágio à comunidade, porque “estavam a viver em residência”.

Há uma equipa de enfermeiros a monitorizar em permanência os utentes e um médico. Para já o ambiente é de tranquilidade, segundo Rui Maia, tanto utentes como familiares estão a reagir bem.

O plano, para já, passa por manter os utentes no centro, até porque “qualquer alteração de rotinas e dos rostos de contacto desestabiliza os utentes”. Além disso, a quinta é bastante grande, há espaço e condições para gerir a actual situação, garante Rui Maia.

O centro engloba um lar residencial com mais de 90 camas e também um centro de atividades ocupacionais que se dedica a cerca de 120 pessoas.