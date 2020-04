Marcelo agradece ao enfermeiro Luís cuidados prestados a Boris Johnson

Marcelo Rebelo de Sousa aproveita a ocasião para reforçar "o apelo para que, quem pode, permaneça em casa e cumpra as orientações das autoridades de saúde".

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já transmitiu pessoalmente o seu agradecimento ao enfermeiro Luís Pitarma, e, na sua pessoa, agradece também o empenho de todos os profissionais de saúde portugueses que em Portugal e em todo o mundo estão a prestar uma ajuda decisiva no combate à pandemia. Uma palavra de estímulo que se dirige ainda aos profissionais de outras nacionalidades que, reforçando o Serviço Nacional de Saúde, prestam um serviço inestimável a Portugal", acrescenta a nota.

O Presidente da República agradece o empenho de todos os profissionais de saúde e, em particular, ao enfermeiro Luís que prestou assistência ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O Reino Unido registou mais 737 mortes de pessoas infetadas nas últimas 24 horas, elevando para 10.612 o total de óbitos durante a pandemia Covid-19, comunicou o Ministério da Saúde britânico.

Na atualização dos dados feita este domingo, o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus aumentou para 84.279 casos positivos, mais 5.288 do que no dia anterior.