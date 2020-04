Em confinamento obrigatório? GNR faz entregas de bens essenciais

Veja também:

Os cidadãos que se encontram em confinamento obrigatório durante o período do estado de emergência podem recorrer ao apoio da GNR para a entrega de produtos alimentares ou medicamentos, foi anunciado este domingo.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explica que o apoio prestado aos cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório, no âmbito da Covid-19, podem agora contar, além do apoio da Segurança Social, com o apoio da GNR, através do posto territorial mais próximo da sua residência, caso não tenham a quem recorrer.

Esta medida abrange “os doentes com Covid-19, infetados com SARS-Cov2, ou todos aqueles a quem tenha sido determinada a vigilância ativa pelas autoridades de saúde e que obrigatoriamente devem permanecer isolados no seu domicílio”, lê-se na nota.