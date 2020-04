Coronavírus. Pensão de Lisboa sem hóspedes por mais um dia

Veja também:

Vai continuar sem hóspedes, por mais um dia, a pensão evacuada no sábado, em Lisboa. Para este domingo à tarde, está marcada uma desinfeção pelo regimento de sapadores bombeiros.

“Depois da limpeza, irá uma equipa do regimento de sapadores dos bombeiros fazer toda essa operação. Depois é uma questão de aguardar só meia hora e as pessoas estarão em condições de regressar. Sendo certo que hoje ninguém regressará àquela pensão”, afirma à Renascença o vereador da Câmara, com o pelouro da Proteção Civil.

Além da desinfeção, está prevista para a parte da manhã a realização de testes de despistagem a todos os hóspedes e funcionários da unidade hoteleira.

“Houve 93 pessoas que foi necessário retirar da pensão por precaução. Ninguém registou quaisquer sintomas. Neste momento, aguardamos o exame que vai ser feito e, mediante os resultados, tomaremos as medidas necessárias, em total articulação com as autoridades de saúde”, acrescenta Calos Castro.

No sábado, três hóspedes tiveram resultado positivo no teste do novo coronavírus e foram encaminhados para o hospital. Outras 93 pessoas foram encaminhadas para outro hotel.