​Comunidade cigana de Moura isolada para travar coronavírus

O bairro Espadanal já foi desinfetado e as Forças de Segurança, em articulação com a Autoridade Regional de Saúde (ARS) estão a assegurar as necessidades de alimentação, medicação, receituários e cuidados de saúde enquanto as famílias estiverem em confinamento.

Em comunicado, o Governo explica que na sequência da realização de testes de despiste à Covid-19, foram confirmados 33 casos no bairro onde reside uma comunidade cigana , o que motivou a intervenção do executivo, nomeadamente da secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, o secretário Estado da Saúde, António Sales, e o secretário Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.

Entretanto, o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil confirmou, no sábado, que os 59 moradores no Espadanal foram todos testados para o novo coronavírus e alguns ainda aguardam os resultados.

"Todos os residentes no Espadanal têm indicações para confinamento obrigatório, não podendo sair do local, e estão a ser vigiados pela GNR", acrescentou Diogo Saraiva.

Além do bairro em Moura, o Governo anunciou também medidas de prevenção no bairro das Pedreiras, em Beja, onde se vai realizar uma ação de desinfeção, durante a próxima semana, com a colaboração da União de Freguesias de Salvador e Santa Maira da Feira.

Os apoios às populações ciganas de Moura e Beja estão a ser prestados em articulação com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), a Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS), e as Câmaras Municipais de Moura e Beja.

Em comunicado, o executivo assegura que se vai manter atento às necessidades das populações mais vulneráveis perante a pandemia, entre as quais algumas comunidades ciganas.