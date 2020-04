Balanço DGS. Portugal com 504 mortos (mais 34) e 16.585 infetados

A região Norte continua a ser a mais fustigada, com mais 22 óbitos do que no sábado, num total de 280. O número total de casos nesta região é de 9.747.

De acordo com a ministra da Saúde, 25 dos 34 mortos registados nas últimas 24 horas são pessoas com mais de 80 anos.

A DGS revela também que 277 doentes já recuperaram da doença. São mais 11 do que no sábado.

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde revela que Portugal tem agora 504 mortos (mais 34 do que no sábado) e 16.585 infetados (mais 598), devido à pandemia de Covid-19.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 2 de abril na Assembleia da República.

Segundo o Presidente da República, em mensagem ao país na sexta-feira, o estado de emergência deverá novamente prolongado até ao dia 1 de maio.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou 1.7 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 109 mil. Há ainda 411 mil pessoas consideradas recuperadas.

Os Estados Unidos e Itália são os países com um número de óbitos mais elevado e Espanha voltou, neste domingo, a registar um aumento de vítimas mortais.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.