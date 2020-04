Balanço DGS. Portugal com 504 mortos (mais 34) e 16.585 infetados (mais 598)

De acordo com a ministra da Saúde, 25 dos 34 mortos registados nas últimas 24 horas são pessoas com mais de 80 anos. O maior número de infetados está, contudo, na faixa etária entre os 40 e os 59 anos. A taxa de letalidade está nos 3%.

A DGS revela também que 277 doentes já recuperaram da doença. São mais 11 do que no sábado.

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde revela que Portugal tem agora 504 mortos (mais 34 do que no sábado) e 16.585 infetados (mais 598), devido à pandemia de Covid-19. É um aumento de 3,7% no número de casos confirmados.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 2 de abril na Assembleia da República.

Segundo o Presidente da República, em mensagem ao país na sexta-feira, o estado de emergência deverá novamente prolongado até ao dia 1 de maio.