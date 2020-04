Bairros de Lisboa com mais gente nas ruas. "Como está bom tempo, acham que já está tudo bem"

Paulo

12 abr, 2020 Seixal 09:04

Nós dois últimos dias tenho constatado o mesmo na região onde moro... Aliás, verifico com preocupação que algumas crianças voltaram a frequentar a rua com se nada se passa-se, em claro desrespeito com a distância social recomendada... Apelo ao civismo e responsabilidade de todos, principalmente aos adultos, que cumpram as recomendações da DGS e com os seus deveres de pais... Sou da opinião que as autoridades têm de ser mais vigilantes e duras com os incumpridores.