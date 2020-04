Turquia. Demite-se ministro da Administração Interna

Veja também:

O ministro turco da Administração Interna renunciou ao cargo, na sequência do anúncio de isolamento obrigatório para os moradores de 31 cidades, para mitigar a propagação da pandemia, e que levou várias pessoas a açambarcar produtos.

“Que a minha nação, que nunca quis prejudicar, e o nosso Presidente [Recep Erdogan], a quem serei fiel a vida inteira, me perdoem. Deixo o cargo no Ministério do Interior que desempenhei honradamente”, disse Suleyman Soylu em comunicado.

O Governo da Turquia ordenou, na sexta-feira, o isolamento obrigatório para todos os moradores de 31 cidades, incluindo Ancara, capital do país, e Istambul, durante 48 horas, para combater a disseminação da pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2. A quarentena obrigatória estava em vigor até ao final deste domingo.

Esta decisão tinha sido motivada pela previsão meteorológica de bom tempo durante o fim de semana, que aumentou os receios de grandes concentrações de pessoas, ignorando as recomendações de isolamento profilático do Governo. O anúncio fez com que várias pessoas entrassem em pânico e acorressem aos supermercados para açambarcar produtos, formando enormes filas.

De acordo com a oposição ao executivo de Erdogan, muitos cidadãos não respeitaram as recomendações de distanciamento social e não estavam a utilizar máscara, permitindo “em duas horas o volume de contágio de dois dias”. O ministro demissionário reconheceu que as filas geradas em superfícies comerciais “não são correspondentes a um processo bem gerido”.

“Com a minha experiência e com a parte da responsabilidade que me toda neste assunto, não deveríamos ter permitido que acontecesse”, realçou Suleyman Soylu na mesma nota.

A Turquia evitou, até agora, o confinamento obrigatório na totalidade do território, no entanto, ordenou a permanência em casa de todos os cidadãos com menos de 20 anos ou mais de 65. Apesar de as escolas e algumas empresas, como, por exemplo, cafés, restaurantes ou cabeleireiros, terem encerrado temporariamente, outras permanecem em funcionamento e a população continua a deslocar-se diariamente para o trabalho.