Mensagem de Boris fará com que “os portugueses sejam vistos de outra forma"

O primeiro-ministro britânico agradeceu a um enfermeiro português. A mensagem de Boris Johnson está a ter grande impacto na comunidade portuguesa.

Miguel Torres, um português a trabalhar em Cambridge, considera que a declaração do governante “fará com que os portugueses sejam vistos de outra forma e todos os emigrantes que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde”.

Este português não deixa, no entanto, de notar que “acaba por ser irónico” que um primeiro-ministro que “esteve do lado do Brexit” e “tirou o país da União Europeia” tenha sido salvo por um enfermeiro português.

A Renascença sabe que o enfermeiro português é Luís Pitarma, da região de Aveiro, que está há vários anos em Inglaterra.