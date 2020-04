Coronavírus. Bruxelas deixa avisos à Hungria por causa de restrições excessivas

Veja também:

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, adverte a Hungria sobre a possibilidade de abrir um procedimento, caso as restrições adotadas devido ao novo coronavírus forem "excessivas" e lembrou que as mesmas devem ser "temporárias".

As medidas adotadas devem ser "proporcionais, limitadas no tempo e controladas democraticamente", afirmou Von der Leyen, em declarações ao jornal "Bild am Sonntag".

"Estou disposta a agir, caso essas restrições excedam o que é permitido", disse a presidente do executivo comunitário, citada pela agência EFE, acrescentando que, nesse caso, as medidas “violariam os tratados".

Von de Leyen reagia às leis aprovadas no final de março pelo primeiro-ministro húngaro, o ultra-conservador Viktor Orbán, que lhe concedem poderes extraordinários e por tempo ilimitado para combater a pandemia.