Boris agradece a enfermeiro português Luís por "48 horas sem sair da sua cabeceira"

No dia em que Boris Johnson deixou o hospital e recebeu alta, após ter estado internado durante uma semana, o primeiro-ministro britânico agradeceu aos profissionais do serviço nacional de saúde britânico num vídeo publicado no Twitter.

O primeiro-ministro referiu o nome de vários profissionais de saúde que o acompanharam durante o seu internamento, mas destacou o nome de dois enfermeiros, um dele Luís, do Porto, de Portugal.

"Não se vão importar se eu mencionar dois enfermeiros em particular que ficaram na minha cabeceira durante 48 horas quando as coisas podiam seguir qualquer caminho. Eles são a Jenny, da Nova Zelândia, de Invercargill, na ilha do sul, para ser exato, e o Luís, de Portugal, da zona do Porto", explicou Boris.

Boris explicou depois mais detalhadamente a intervenção fundamental de Luís e Jenny. "A razão pela qual o meu corpo começou a ter oxigénio suficiente foi porque a cada segundo da noite eles estavam a vigiar. E estavam a pensar e a cuidar e a fazer as intervenções de que eu precisava. É assim que eu sei que em todo o país, 24 horas por dia, a cada segundo de cada hora, há centenas de milhares de funcionários da NHS que estão a agir com o mesmo cuidado e precisão que a Jenny e o Luís", afirmou.