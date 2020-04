Morreu Stirling Moss, "verdadeira lenda" da Fórmula 1 e do automobilismo mundial

Stirling Moss, uma das lendas da história do automobilismo mundial, morreu este domingo vítima de doença prolongada. Tinha 90 anos.

O antigo piloto britânico foi um dos pioneiros da Fórmula1 e o grande rival do argentino Juan Manuel Fangio, na década de 50.



Considerado um dos grandes pilotos de todos os tempos, nunca venceu um campeonato do mundo. Ficou quatro vezes em segundo lugar e três em terceiro.



Durante a sua carreira, venceu 212 das 529 corridas que disputou, 16 das quais do mundial de Fórmula 1.



Mercedez-Benz, Maserati, Vanwall, Rob Walker Cooper, Lotus e HWM foram as equipas que representou na Fórmula 1.



Foi o primeiro piloto britânico a vencer um grande prémio em Reino Unido, ao derrotar Fangio numa corrida disputada no circuito de Aintree, em Liverpool, em 1955.

Quando o "gentleman" Moss abdicou do campeonato no circuito da Boavista

Considerado um cavalheiro pelos seus pares, em 1958, perdeu o título do campeonato do mundo porque se opôs à desclassificação do seu rival, Mike Hawthorn.

O episódio que ficou para a história dos motores como um exemplo de enorme "fairplay" aconteceu no Grande Prémio de Portugal, disputado no circuito da Boavista, no Porto.

Stirling Moss acabaria por perder o campeonato de 1958 por apenas um ponto, depois de pedir à organização que recuasse na decisão de desqualificar o seu adversário.

"Eu achei que a decisão era totalmente errada, intercedi em favor do Mike e disse que, de maneira nenhuma, ele podia ser desqualificado", contou o piloto britânico numa entrevista à agência Reuters, em 2009.

Sobreviveu a uma das eras mais perigosas e mortíferas das competições automobilísticas, com carros rápidos e poucas ou nenhumas condições de segurança.