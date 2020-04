Júlia Pinheiro regressa à rádio, na Renascença. "O país precisa de falar. Quero ouvir-vos"

A pensar nos recomeços que se vão proporcionar depois crise provocada pela pandemia de Covid-19, “A Hora da Júlia” estreia já na próxima segunda-feira, 13 de abril, na Renascença. Trata-se de um programa de conversa noturna com os ouvintes, conduzido de forma livre e sempre em direto, em que se abordam os temas que mais preocupam os portugueses nesta nova fase das suas vidas: a crise, o recomeçar, o futuro.

É o regresso de Júlia Pinheiro à rádio e à Renascença, estação onde já trabalhou. "Esta é a hora de voltar. Quando em casa o país escuta, vive, sonha e precisa de falar. Eu vou ouvir-vos. 25 anos depois, regresso à rádio. Esta é a 'Hora da Júlia'", diz a também apresentadora de televisão e uma das figuras destacadas dos média nacionais.

O programa vai para o ar de segunda a sexta-feira, entre as 23h0 e as 00h e responde à situação de crise provocada pela pandemia da Covid-19, pelo que terá a duração do tempo da crise.