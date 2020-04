Júlia Pinheiro regressa à rádio, na Renascença. "O país precisa de falar. Quero ouvir-vos"

O programa vai para o ar de segunda a sexta-feira, entre as 23h0 e as 00h e responde à situação de crise provocada pela pandemia da Covid-19, pelo que terá a duração do tempo da crise.

Para a Renascença, que esta sexta-feira completou 83 anos de serviço e companhia junto dos portugueses, "é uma enorme alegria receber de novo a Júlia Pinheiro, num momento em que a atenção ao outro assume um caráter de urgência", refere o diretor-geral Pedro Leal.

Júlia Pinheiro estreou-se em comunicação aos 19 anos, a fazer rádio na Renascença, com o programa "Sessão da Meia-noite", criado por Pedro Rolo Duarte, José Relvas e Luís Loureiro. É com essa idade que experimenta também fazer televisão pela primeira vez.

Mas o sucesso surge mais tarde, com "Banda da Amizade", em 1985, o programa da tarde da Renascença, entre as 15h e as 18h. Júlia Pinheiro experimenta ainda locução na RFM, na manhã e com conteúdos culturais. Mais tarde passa também pela Antena 1. Volta à televisão para a fase de maior notoriedade pública da sua carreira no arranque da SIC, em 1992, estação onde ainda se mantém hoje.

Esta sexta-feira, Júlia Pinheiro lançava, no Instagram, a primeira pista sobre a novidade agora divulgada.