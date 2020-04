Papa na Vigília Pascal. “Não desistas! Deus é maior"

Ao referir-se à frase espalhada pelas varandas de Itália “Vai correr tudo bem”, Francisco mostra-se realista: “Repetimos (a frase) com tenacidade nestas semanas, agarrando-nos à beleza da nossa humanidade e fazendo subir do coração palavras de encorajamento. Mas, à medida que os dias passam e os medos crescem, até a esperança mais audaz pode desvanecer” E acrescenta: "A esperança de Jesus é diferente. Coloca no coração a certeza de que Deus sabe transformar tudo em bem, pois até do túmulo faz sair a vida.”

A partir da celebração da luz, símbolo da ressurreição de Cristo, o Papa reafirma que essa luz, que iluminou a obscuridade do sepulcro, "hoje quer alcançar os cantos mais escuros da vida”. E faz um pedido: "Minha irmã, meu irmão, ainda que no coração tenhas sepultado a esperança, não desistas! Deus é maior. A escuridão e a morte não têm a última palavra. Coragem! Com Deus, nada está perdido.”

No final da homilia, Francisco deixa um último apelo: “Façamos calar os gritos de morte: Basta de guerra! Pare a produção e o comércio das armas, porque é de pão que precisamos, não de metralhadoras. Cessem os abortos, que matam a vida inocente. Abram-se os corações daqueles que têm, para encher as mãos vazias de quem não dispõe do necessário”.