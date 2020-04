Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Há três novas entradas na lista

Ainda a destacar um total de 110.352 casos não confirmados, de 3.961 a aguardar resultado laboratorial e ainda de 25.432 casos sob vigilância das autoridades de saúde.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos: 258. Segue-se, a região Centro, com 113 e Lisboa e Vale do Tejo, com 87. No Algarve, há mais uma vítima mortal a registar: são agora nove.

Em termos de casos confirmados, o Norte continua a liderar (9.264), mas a Região de Lisboa e Vale do Tejo surge em segundo lugar, com 3.834. Aparece depois a região Centro, com um total de 2.327 doentes, o Algarve (279) e o Alentejo (130).

No total, estão hospitalizados 1.175 pacientes, dos quais 233 estão nos cuidados intensivos. Há menos quatro pessoas internadas desde sexta-feira.

Febre e tosse continuam a ser os principais sintomas da doença.