Portugal regista mais 35 mortos e mais 515 casos confirmados

Mas que raio

06 abr, 2020 Cá 18:37

Mas agora aqui na RR não se fala em mais nada a não ser o corona virus? Não existe mais nada? O tipo da CIP, o patrão dos patrões quer 20 000 Milhões de euros a fundo perdido - A FUNDO PERDIDO!!! - e aqui nem se fala no caso? O ministro do ambiente assina e o Martelo faz publicar uma portaria a mandar continuar a construção da linha circular de Metro, contra o parecer da assembleia da República e depois da Comissão Europeia dar luz verde a que esse dinheiro fosse para o prolongamento ate Loures e Alcântara e aqui nem uma palavra? O Centeno rende-se às potências Económicas e adia até "mais ver" a questão dos Eurobonds - o que significa que o pagamento desta crise será com as mesmas taticas de 2010, mas mais gravosas e durante mais tempo - e aqui praticamente nada se encontra? A RR passou a ser o "diario do Covid" ou convém manter o pessoal às escuras para não verem o que se está a cozinhar nas costas deles?