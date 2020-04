Onze detidos por desrespeitar confinamento, incluindo quatro infetados

Veja também:

Onze pessoas foram detidas nas últimas 24h pela PSP por não respeitarem a ordem de confinamento obrigatório ou por circularem sem uma justificação válida e recusarem voltar para casa.

São dados avançados à Renascença pelo intendente Nuno Carocha, porta-voz da Polícia de Segurança Pública.

O oficial sublinha que quatro dos detidos eram pessoas infetadas, ou suspeitas de estarem infetadas, com Covid-19.

“Nas últimas 24 horas registámos um aumento preocupante do número de pessoas que tivemos de deter por violação do dever de confinamento obrigatório. Estamos a falar de pessoas suspeitas de estarem contaminadas, ou com contaminação confirmada.”

“Registámos a detenção de quatro pessoas nestas condições e ainda de sete outras que não tinham motivos para se encontrarem em deslocação e que se recusaram terminantemente a regressar ao domicílio”, disse o intendente.

“Dá um total de 11 detenções por estes motivos nas últimas 24 horas, um pico a que ainda não tínhamos assistido, e que nos preocupa”, avisou.

Neste fim-de-semana da Páscoa as regras do confinamento obrigatório foram apertadas. Existe uma proibição de sair do concelho de residência e estão também proibidas aglomerações de mais de cinco pessoas, excluindo familiares diretos.