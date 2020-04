Norte recebeu mais de metade dos ventiladores já distribuídos

Veja também:

Mais de metade dos ventiladores que já foram distribuídos pelo país foram para a região Norte, de forma a combater a propagação do novo coronavírus, indica esta sexta-feira o Ministério da Saúde em comunicado.

No total, foram distribuídos nos últimos dias 302 novos ventiladores: 160 para a zona Norte, 16 para a zona Centro, 118 para a zona de Lisboa e Vale do Tejo, quatro para o Alentejo e quatro para o Algarve. A região Norte é a mais afetada pela Covid-19, com 8.897 casos confirmados, de um total de 15.472 infetados em Portugal desde o início do surto, segundo os números divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.

O Governo esclarece assim a distribuição geográfica dos ventiladores, depois de a Renascença ter questionado o primeiro-ministro, António Costa, sobre a política de distribuição de donativos e equipamentos pelo país. O primeiro-ministro diz que "não pode responder pelos mais diversos movimentos de iniciativa espontânea para a distribuição de equipamentos", mas sim "unicamente pelos equipamentos que adquire e distribui pelo Serviço Nacional de Saúde".

Neste comunicado, especifica-se o número de equipamentos distribuídos por cada unidade de saúde, entre doações, aquisições e empréstimos.

140 ventiladores emprestados, 97 doados, 66 comprados. Mais 300 a caminho

Entre os donativos, destaca-se o da empresária Ming Hsu, uma milionária chinesa proprietária da promotora Reformosa, com vários projectos imobiliários na Área Metropolitana de Lisboa, que doou 4,6 milhões de euros em equipamento médico e 78 ventiladores para unidades de saúde da região. O Governo esclarece agora, sem referir o nome, que estes foram distribuídos "de acordo com a vontade expressa dos doadores".



A nota indica ainda que "os restantes 3 ventiladores transportados nesse voo foram adquiridos pela Câmara Municipal de Cascais para fins decididos por esta entidade".

A Galp ofereceu 19 ventiladores: 11 foram entregues a hospitais do Norte, quatro foram para a zona Lisboa e Vale do Tejo e quatro para o Alentejo.

A título de empréstimo, 140 ventiladores não invasivos foram cedidos pela empresa empresa Air Liquide: 101 foram enviados para unidades de saúde do Norte, 14 foram entregues na zona Centro, 21 em Lisboa e Vale do Tejo e quatro no Algarve.



Já a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) encomendou 63 ventiladores, que chegaram a Portugal a 5 de abril num voo da TAP. Destes, 62 foram já distribuídos: 48 na zona Norte, dois na zona Centro e 12 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Um ventilador está em reparação e, por esse motivo, ainda não foi entregue.

De acordo com a nota, os ventiladores adquiridos pela ACSS são distribuidos de forma "a permitir a ativação do máximo número de camas de nível 3 (intensivas), no respeito da lógica da Rede de Referenciação de Medicina Intensiva" e "alocar a cada serviço hospitalar equipamento que já seja conhecido e utilizado".