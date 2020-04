Norte recebeu mais de metade dos 302 novos ventiladores. Há mais 300 a caminho

A título de empréstimo, 140 ventiladores não invasivos foram cedidos pela empresa empresa Air Liquide: 101 foram enviados para unidades de saúde do Norte, 14 foram entregues na zona Centro, 21 em Lisboa e Vale do Tejo e quatro no Algarve.

Já a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) encomendou 63 ventiladores, que chegaram a Portugal a 5 de abril num voo da TAP. Destes, 62 foram já distribuídos: 48 na zona Norte, dois na zona Centro e 12 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Um ventilador está em reparação e, por esse motivo, ainda não foi entregue.

De acordo com a nota, os ventiladores adquiridos pela ACSS são distribuidos de forma "a permitir a ativação do máximo número de camas de nível 3 (intensivas), no respeito da lógica da Rede de Referenciação de Medicina Intensiva" e "alocar a cada serviço hospitalar equipamento que já seja conhecido e utilizado".