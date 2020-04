Isabel Galriça Neto: "Temos de nos fazer próximos pela palavra e pelo coração”

"Numa altura em que não podem realizar-se um conjunto de rituais - sejam eles religiosos ou não, estamos a falar para as duas realidades - rituais de despedida, de homenagem, devemos pensar que, no confinamento e, no limite, no amago do nosso coração, podemos prestar homenagem na hora do funeral, podemos colocar uma fotografia no lugar da pessoa que faleceu, podemos falar dela às outras pessoas da família, podemos e devemos ligar às pessoas enlutadas”, afirma a médica, que deixa mesmo um apelo: “Peço aos amigos que de outra forma iriam a um velório, iriam a um funeral, que não deixem de, através das novas tecnologias ou não, contatar as pessoas enlutadas e manifestar-lhes a sua disponibilidade e a sua solidariedade.”

Os rituais de despedida ou de homenagem estão muito limitados, mas continuam a ser necessários para que se faça o luto. Por isso, um grupo de profissionais de saúde ligados aos cuidados paliativos, coordenado por Isabel Galriça Neto, adaptou um guia para tentar ajudar nestes tempos. E um dos aspetos que esta médica especialista em cuidados paliativos salienta é que embora não seja recomendável ter contato físico, é possível e desejável manter o contacto com amigos e familiares enlutados, assim como com os doentes em fim de vida.

Seja seja qual for a causa de morte, o processo de luto tem contornos muito singulares devido às contingências. Os funerais são restritos, os velórios quase não existem, as visitas não são recomendadas, os abraços ficam por dar. Os cemitérios estão fechados, impedindo as visitas de quem muitas vezes ali encontra um lugares e formas para acarinhar a memória.

Evitar o sofrimento evitável

A médica explica que a ideia deste manual adaptado de uma fonte inglesa surgiu porque um conjunto de profissionais de saúde ligados aos cuidados paliativos sentiu que as limitações colocadas no âmbito do combate à covid-19 podem estar a causa ainda mais uma situação traumática.

“Sentimos, claramente, que, quer fosse em contexto de pessoas infestadas com Covid quer não infetadas, esta situação estava a ter grandes repercussões naquilo que tem de ver com fim de vida, no que chamos de tarefas de encerramento e com os funerais e ia criar-se mais uma situação traumática num contexto de morte do qual as pessoas habitualmente não falam, mas ao não falarem também nesta ocasião isso pode ainda agravar mais a sua dor e o seu sofrimento”, explica Galriça Neto, para quem a prioridade é sempre “evitar sofrimento que é evitável”.

O primeiro aspeto que destacam é que é preciso aceitar que o luto nos tempos que atravessamos se está a processar numa situação atípica. “As pessoas não podem despedir-se da mesma forma, não podem dizer adeus, não podem dizer ‘gosto de ti’, e, por causa das medidas de isolamento não podem abraçar e, portanto, é claramente uma situação atípica e muito difícil”, afirma.

“A primeira coisa é as pessoas terem consciência de que é normal sentirem tudo isto, a seguir é normal sentirem raiva, sentirem até alguma agressividade perante a vida porque são circunstâncias que não escolhemos. A primeira coisa é dizer ‘sim, é difícil’. E depois é preciso dizer ‘haverá saídas’”, continua a médica.

E as saídas podem ser um telefonema, uma videochamada, um pequeno ritual pessoal. Mas sempre falar, seja com um familiar, um amigo ou uma linha de apoio psicológico ou psiquiátrico. “Falar poderá ser uma das ferramentas mais úteis após a morte de alguém”, é uma frase repetida várias vezes no guia.