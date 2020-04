Fim-de-semana de Páscoa atrai habitantes para as ruas. "Como está bom tempo, as pessoas acham que já está tudo bem"

Neste fim-de-semana da Páscoa, as regras do confinamento obrigatório foram apertadas. Existe uma proibição de sair do concelho de residência e estão também proibidas aglomerações de mais de cinco pessoas, excluindo familiares diretos.

Apesar das regras mais apertadas, a altura festiva da Páscoa e o bom tempo chamaram muitos habitantes às ruas, que dizem que saíram apenas para fazer compras, apanhar ar ou “só tomar um cafezinho rápido”. Há zonas de Lisboa que estão vazias, mas não é caso do bairro da Graça ou da zona do Campo de Ourique.

“Moramos aqui perto. Viemos só tomar um cafezinho e já vamos para casa”, relata Pedro Jorge à Renascença, técnico hospitalar e um dos muitos residentes do bairro da Graça, enquanto se junta a uma pequena multidão de pessoas em frente a um café, onde todos tomam o habitual café diário. Nas últimas 24 horas, já foram detidas pela PSP onze pessoas, incluindo quatro infetadas, por desrespeitarem as regras de confinamento. As autoridades consideram o aumento preocupante.

Luís Dias é dono de um café central do bairro, que continua aberto em regime take-away, e descreve com preocupação o grande aumento de pessoas nas ruas, nos últimos dias. “Ao contrário do que era expectável, tem havido mais pessoas na rua. Não estão a fazer o confinamento como deveriam fazer, talvez pelo facto de já há muito tempo estarem confinadas em casa e aproveitam todos os motivos para se deslocarem à rua. Pelo que tenho visto, nem respeitam as distâncias de segurança”.

A afluência exagerada às compras é uma das preocupações apontada por Mariana Salgueiro, habitante no bairro da Graça e funcionária do Pingo Doce da Bela Vista. “Como o tempo está bom, as pessoas acham que isto já está tudo bem”, refere a funcionária. “Eu chego a ver as mesmas pessoas na fila, várias vezes ao dia”.

Bairro da Graça, Lisboa. Foto: Sofia Freitas Moreira/RR (arraste para o lado para ver mais)

Bairro da Graça, Lisboa. Foto: Sofia Freitas Moreira/RR

Bairro da Graça, Lisboa. Foto: Sofia Freitas Moreira/RR



Não é só no bairro da Graça que o aumento das pessoas nas ruas é visível. As filas intermináveis nos supermercados e os parques infantis com algumas pessoas também são uma realidade na zona do Campo de Ourique, em Lisboa. Salvador Nogueira, funcionário de um café no Campo de Ourique, dá conta de um grande aumento da clientela, nestes últimos dias. “Nota-se que há mais movimento, nesta altura festiva. Há mais filas por ser Páscoa”.