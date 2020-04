Covid-19. "Era de bom tom haver equilíbrio" entre doações de privados e material adquirido pelo Governo

Depois de Miguel Guimarães ter exigido na Renascença mais transparência da parte do Governo sobre o material de combate à pandemia de Covid-19 já recebido e já distribuído, o Ministério da Saúde revelou esta sexta-feira que já foram distribuídos 302 ventiladores pelo país, entre aquisições da Administração Central do Sistema de Saúde, empréstimos e doações de particulares.

Sobre essas doações, o bastonário dos médicos sublinha que os 78 ventiladores doados até agora "só foram distribuídos no sul do país", provavelmente porque as doações foram feitas "por pessoas ou câmaras municipais do sul do país e, portanto, os ventiladores ficaram todos lá".

E é neste ponto que Miguel Guimarães deixa mais uma sugestão ao Governo, pedindo "equilíbrio" na distribuição do material doado e do material que o Estado está a adquirir.

"Cada privado decide para onde é que vão os seus ventiladores e, numa situação de emergência, era de bom tom que existisse um equilíbrio em função daquilo que são as necessidades. Se o Estado deve ou não deve regular esta questão das doações privadas em estado de emergência, essa é outra questão que pode ser discutida."