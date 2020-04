Comunidade cigana de Moura isolada com 29 infetados. 17 são crianças

A Covid-19 levou ao isolamento da comunidade cigana de Moura, depois de o número de elementos contaminados com o novo coronavírus ter subido para 29. Destes, 17 são crianças, algumas das quais bebés com poucos meses de idade, revela à Renascença o presidente da Câmara.

Segundo o autarca Álvaro Azedo, a criança mais nova com teste positivo tem entre “4 e 5 meses”. Estão todos assintomáticos, para já, adianta.

A comunidade vive no sítio do Espadanal e tem cerca de 60 pessoas. Aguardam-se ainda os resultados dos testes feitos aos restantes elementos.

Na origem deste surto deverá estar um homem com mais de 50 anos, que faz hemodiálise no hospital de Beja. O primeiro grupo analisado, que deu positivo, esteve em contacto com este paciente.

O acampamento, “com casas ilegais, água corrente e eletricidade”, está agora isolado. As pessoas são “acompanhadas de perto e com tolerância zero”, garante o presidente da Câmara de Moura à Renascença.

No primeiro dia, “houve comportamentos que não foram dignos de pessoas de bem”, tiveram que “exigir mais prontidão às autoridades e outro tipo de postura de toda a gente”, justifica.

“Fugas não foram fugas”

Outra versão tem Prudêncio Canhoto, presidente da Associação de Mediadores Ciganos de Portugal (AMEC), que diz que ninguém fugiu.

À Renascença, admite que, depois de ter sido anunciado que 17 crianças estavam positivas, “ficou tudo em pânico”, mas “as duas fugas que houve não são fugas”. São os filhos de uma cigana que está internada, que tinham vindo de Setúbal para ver a mãe no hospital.

Prudêncio Canhoto, que tem uma filha e dois netos no bairro do Espadanal, acrescenta que “ainda não há sintomas, as pessoas estão calmas”. Um dos netos, com 4 anos, está infetado, mas nem se percebe, “continua a brincar”.

O autarca assegura que ninguém tem necessidade de sair do Espadanal. A autarquia garante a entrega das compras, incluindo medicamentos. Uma equipa móvel da Unidade de Saúde Pública do distrito de Beja foi ao bairro realizar os testes.