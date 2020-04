​Castro Daire. Não há cerca sanitária, mas GNR bloqueia acessos à vila

A GNR está a controlar os acessos à vila de Castro Daire, em Viseu, concelho que tem, nesta altura, 81 casos confirmados de Covid-19. As autoridades de saúde ainda chegaram a equacionar o estabelecimento de uma cerca sanitária, mas acabou por recuar.



Ainda assim, as autoridades policiais, no âmbito da Operação Páscoa, reforçaram o controlo de entradas e saídas.

“Estamos a efetuar quatro ‘check-points’ com o intuito de verificar todas as entradas e saídas de cidadãos da vila de Castro Daire, com o objetivo de conter a transmissão do vírus que se verifica naquela localidade”, diz à Renascença o tenente-coronel Pedro Fernandes, da GNR.