Bairros de Lisboa com mais gente nas ruas. "Como está bom tempo, acham que já está tudo bem"

A afluência exagerada às compras é uma das preocupações apontada por Mariana Salgueiro, habitante no bairro da Graça e funcionária do Pingo Doce da Bela Vista. “Como o tempo está bom, as pessoas acham que já está tudo bem”, refere a funcionária. “Eu chego a ver as mesmas pessoas na fila, várias vezes ao dia”.