​Reino Unido regista quase mil mortos e mais cinco mil casos positivos em 24 horas

O Reino Unido registou nas últimas 24 horas mais 5.233 casos positivos com Covid-19, somando agora um total de 78.991 pessoas infetadas.



O balanço foi atualizado já este sábado. De acordo com as autoridades de saúde, há registo de mais 917 mortes nas últimas 24 horas, elevando para 9.875 o número total de pessoas que já morreram devido à doença.

Com estes números, o Reino Unido ocupa o sétimo lugar da lista de países com mais infetados, mas é o quinto com mais vítimas mortais.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, é um dos infetados. Depois de ter passado três noites numa unidade de cuidados intensivos, o chefe do Governo britânico registou melhorias e, de acordo com o porta-voz de Downing Street, "continua a fazer progressos".