Estados Unidos e Itália “disputam” recorde de mortos por coronavírus

Os Estados Unidos da América foram durante alguns minutos o país mais afetado pela pandemia da covid-19, com o anúncio do registo de 18.860 mortos, ultrapassando a Itália, de acordo com os dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins.

Contudo o triste “recorde” durou apenas alguns minutos. Mal Itália anunciou os seus números oficiais deste sábado voltou ao topo do ranking, com 19.468, resultantes de mais 619 óbitos.

De acordo com um comunicado divulgado pela Proteção Civil italiana, citado pela agência espanhola Efe, o número total de contagiados pelo SARS-CoV-2 em Itália é agora de 152.271, tendo-se confirmado mais 4.694 pessoas infetadas no último dia.

Os Estados Unidos da América continuam, porém, a ser o país mais afetado pela contaminação da covid-19, com mais de 500.000 pessoas infetadas. O número de mortos levou o estado de Nova Iorque a aumentar os enterros em valas comuns.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 341 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.