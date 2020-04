Espanha regista menor número de mortos num dia. Foram mais 510

O número de mortos em Espanha aumentou para 16.353 neste sábado, um aumento de 510 face ao dia anterior – ainda assim, o menor número registado num só dia desde 23 de março (altura em que foram contadas 462 mortes).

Segundo os dados oficiais divulgados nesta manhã, os casos confirmados totalizam agora 161.852, mais 4.830 do que na sexta-feira. O Ministério da Saúde espanhol diz que o pequeno aumento não põe em causa a tendência de queda dos últimos dias.

Do total de infetados, 60.000 (59.109) já receberam alta, uma percentagem de 37%, que está a subir.

Espanha é o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19 (logo a seguir aos EUA), o que levou o Governo a decretar a prorrogação por mais 14 dias dos controlos nas fronteiras terrestres com França e Portugal, no âmbito das medidas de contenção.





[Em atualização]