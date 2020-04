Covid-19. Apple e Google unem-se e desenvolvem ferramenta para detetar contágios

Veja também:

A Apple e a Alphabet, conglomerado de empresas associadas à Google, anunciaram, esta sexta-feira, que vão trabalhar em conjunto para ajudar a travar a propagação da pandemia da Covid-19 em todo o mundo.

As duas gigantes empresas de tecnologia, que desenvolvem o sistema operativo de cerca de 99% dos telemóveis em todo o mundo, vão criar um sistema em que os utilizadores vão detetar outras pessoas com quem se aproximaram.

O sistema vai permitir que possíveis infetados possam mais rapidamente recorrer ao teste e ficar em isolamento social. De acordo com as duas empresas, a tecnologia já está em desenvolvimento há duas semanas.

Mas como funcionará o sistema? De acordo com a Apple e a Google, os telemóveis de quem aderir ao sistema vão emitir sinais únicos de Bluetooth que vão detetar e recolher informação sobre todos os outros telemóveis num raio de cerca de dois metros.

Se alguém testar positivo ao novo coronavírus, o sistema irá enviar uma lista dos telemóveis que estiveram próximos dessa pessoa, alertando os possíveis contactos e as autoridades de saúde.

Segundo as duas empresas, os dados estarão encriptados e misturados para serem anónimos mesmo para a Apple e Google, e não localizará geograficamente os utilizadores. O sistema estará pronto em meados de maio, de acordo com as previsões.

Scott McNabb, professor universitário e antigo epidimiologista do CDC (Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos), acredita que a localização através dos telemóveis pode ser eficaz.

"É algo que ainda não foi feito nos Estados Unidos por falta de testes, mas pode ser eficaz assim que consigamos controlar um pouco mais a propagação do vírus", explica, à Reuters.