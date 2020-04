Papa reza pelos “incontáveis lugares de dor da humanidade”. Reveja a celebração da Via Sacra

O Papa rezou esta sexa-feira no Vaticano pelos “incontáveis lugares de dor” da humanidade, no final de uma Via Sacra que decorreu na Praça de São Pedro, vazia, por causa da pandemia de Covid-19.

“Deus, eterna luz e dia sem ocaso, enche com os teus bens todos os que se dedicam ao teu louvor e ao serviço de quem sofre, nos incontáveis lugares de dor da humanidade”, referiu, na conclusão da cerimónia, com transmissão televisiva e online para milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo Portugal.

Francisco optou por não fazer a tradicional reflexão final, numa cerimónia que celebrada habitualmente no Coliseu de Roma, reunindo milhares de pessoas, mas que este ano decorreu numa Praça de São Pedro vazia, por causa da propagação do novo coronavírus.

Durante cerca de hora e meia, ao longo das várias estações, em volta do obelisco central, dois grupos de pessoas levaram a cruz, entre eles um ex-recluso e o diretor da Cadeia “Due Palazzi” de Pádua (onde foram escritas as meditações de 2020), dois polícias, médicos e enfermeiros do FAS (Fundo de Assistência Médica do Vaticano).

Simbolicamente, a cruz foi entregue ao Papa, na 14.ª e última estação.