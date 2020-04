🔴 Em direto. Papa celebra Via Sacra no Vaticano

Esta Sexta-Feira Santa, Francisco não tem a presença física de fiéis durante a celebração da Via Sacra, que excecionalmente não se celebra no Coliseu de Roma por causa da pandemia de Covid-19.

Contudo, a envolvê-lo tem a especial companhia de quem sofre, na prisão, os passos da Paixão e morte de Cristo. As meditações da Via Sacra, foram escritas “através das grades”. Catorze pessoas aceitaram o convite do Papa e meditaram na Paixão de Cristo, à luz da realidade das prisões.