António Costa."Um dos riscos maiores é as pessoas que têm de fazer tratamentos e não estão a ir por medo"

O líder do Governo respondia a uma mulher que questionava o porquê de a mãe ter interrompido os tratamentos de quimioterapia. "Nos IPO não há doentes Covid. Há uma recomendação da DGS, que é a de as pessoas não fazerem quimioterapia sem fazer o teste", disse Costa. Os tratamentos de radioterapia foram interrompidos, por decisão dos especialistas, neste período.

O primeiro-ministro disse, esta sexta-feira, que "um dos risco maiores que temos é as pessoas, que têm de fazer tratamentos, e não estão a ir por ter medo". António Costa respondia às questões de telespectadores no programa "Você na TV", conduzido por Manuel Luís Goucha, na TVI.

Em relação à decisão que Marcelo Rebelo de Sousa tomará na próxima semana, o primeiro-ministro disse que "ficaria muito surpreendido se o Presidente da República não propusesse o renovar do estado de emergência".

António Costa reconhece que poderá haver um "recalibrar" das medidas que o decreto presidencial vai prever.

Na opinião do primeiro-ministro, o momento não é de aliviar as medidas de confinamento. "É o momento mais difícil, porque a fadiga começa a acentuar-se". Costa reconhece também que o "custo [económico] começa a fazer-se sentir de forma mais dura".

“Espero que a austeridade não entre na vida dos portugueses”



As questões económicas também estiveram em cima da mesa no programa matinal da TVI. A possibilidade de depois do surto pandémico o país passar por uma nova vaga de austeridade não foi descartada pelo primeiro-ministro, mas foi perentório em afirmar que esse seria o caminho errado.

“Espero que a austeridade não entre na vida dos portugueses”, defendeu.

António Costa fez questão de dizer que o problema que agora enfrentamos não tem os mesmos contornos daquele que o país passou aquando da crise das dívidas soberanas.

O chefe do Executivo, quando questionado novamente se poderia garantir que não teremos de passar por um período de cortes de rendimentos, voltou a expressar a mesma ideia: “Acho que temos de evitar o custo de ter austeridade, porque ela não ia ajudar”.

Costa explicou o porquê, e recorreu ao período da troika e dos ensinamentos que esse período deixou. “Se não protegermos o emprego e o rendimento, o restaurante abre a porta mas o cliente continua a não ir lá”, ilustrou.

“Não podemos acrescentar austeridade a isto”, concretizou.

Para Costa a receita para passar este momento tão difícil na vida dos portugueses é em primeiro “controlar a epidemia”, depois “tratar da economia”, e por fim esperar que esse tratamento “não afete as finanças do Estado”.