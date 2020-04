Telescola. Conheça o horário das aulas para os alunos do 1.º ao 9.º ano

Esta nova versão de “telescola” serve para complementar o trabalho dos professores, não substituindo, portanto, a escola, tal como afirmou o primeiro-ministro na quinta-feira, quando anunciou a decisão do Governo sobre o terceiro período do presente ano letivo.

É a solução encontrada pelo Governo para manter as escolas encerradas com o mínimo prejuízo possível para os alunos entre o 1.º e o 9.º ano de escolaridade.

O Ministério da Educação já divulgou os horários das aulas que vão ser transmitidas através da televisão. #EstudoEmCasa é o nome do espaço que vai ocupar a grelha da RTP Memória, a partir de 20 de abril, entre as 9h00 às 17h50.

Os conteúdos pedagógicos estão agrupados por:

1.º e 2.º anos

3.º e 4.º anos

5º e 6.º anos

7.º e 8.º anos

9.º ano

As matérias fazem parte das aprendizagens essenciais.

O terceiro período escolar arranca no dia 14 de abril, sem atividades letivas presenciais, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira.

As emissões do #EstudoEmCasa começa no dia 20, de modo a dar tempo aos professores a apreender a ferramenta.

As emissões vão decorrer até ao final do ano letivo, de segunda a sexta-feira.

Veja aqui o horário do #EstudoEmCasa.