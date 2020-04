Telescola. Conheça o horário das aulas para os alunos do 1.º ao 9.º ano

O terceiro período escolar arranca no dia 14 de abril, sem atividades letivas presenciais, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira.



As emissões do #EstudoEmCasa começam no dia 20 (consulte os horários em PDF), de modo a dar tempo aos professores a apreender a ferramenta.

As emissões vão decorrer até ao final do ano letivo, de segunda a sexta-feira.