Suspensão das aulas: “Tempo de recuperação dos alunos do 1º ciclo do básico será mais longo”

A Federação Nacional de Educação (FNE) apela à criação, pelo Ministério da Educação, das condições necessárias para recuperar, da melhor forma, o tempo de suspensão das aulas presenciais para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico.

O secretário geral da FNE, João Dias da Silva, reconhece haver “uma preocupação acrescida com as crianças que agora estão a aprender a ler e a escrever”, estão na primeira fase de aquisição de conhecimentos e de contacto com o universo escolar.

Em declarações à Renascença, João Dias da Silva alerta para o tempo de recuperação destes alunos que “será mais longo” e nem todas as famílias terão a mesma capacidade de acompanhamento, não só por eventual “défice de habilitações”, mas também porque “nem todos têm acesso às plataformas digitais”.

Neste ponto particular, João Dias da Silva recorda os apelos feitos pelos professores no sentido de o ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues encontrar, em conjunto com as operadoras, soluções que garantam equidade.