O que deve ser considerado crime de desobediência. PGR emite orientações

Desde que o início do estado de emergência foram detidas 175 pessoas por desobediência, mas só cerca de duas dezenas é que foram julgadas. No terreno tem havido alguma confusão sobre o que deve ser interpretado como crime de desobediência por parte das forças policias. A Procuradora-geral da República (PGR) veio agora dar orientações - o crime de desobediência é para todos.

Não são apenas os doentes com a Covida-19 ou infetados assintomáticos que incorrem num crime de desobediência, caso não cumpram a obrigação de confinamento, em hospital ou residência. Mas todas as pessoas com mais de 70 anos e doentes crónicos que têm um dever especial de proteção. Bem como os cidadãos em geral, sobre quem incumbe também um dever de recolhimento domiciliário.

A interpretação do que deve ser considerado pelos procuradores e forças de polícia como um crime de desobediência, no contexto de estado de exceção que estamos a viver, consta de uma informação dada por Lucília Gago às procuradorias regionais, surgindo após pedido da PSP, por haver sobre a matéria diferentes interpretações dos magistrados do Ministério Público, entendendo alguns que o crime de desobediência não pode ser imputado a quem não cumpre deveres de recolhimento, mesmo depois de advertido pelas forças policiais.