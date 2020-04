Infarmed destaca farmácias para levarem medicação a casa de doentes crónicos

Veja também:

Os doentes crónicos, que têm de se deslocar aos hospitais para ir buscar medicação, já não terão de fazê-lo durante a pandemia do coronavírus. O presidente do Infarmed, Rui Ivo, anunciou, esta sexta-feira, que está articulado um sistema, entre as farmácias hospitalares e comunitárias, que permitirá levar os medicamentos ao domicílio dos pacientes.

"Quanto aos doentes crónicos que acedem à medicação nos hospitais, permitimos que possa ser entregue em casa dos doentes. Utilizando já os mecanismos que já estão a funcionar nalguns hospitais, mas também permitindo que haja uma articulação entre as farmácias hospitalares e as farmácias comunitárias, para que a farmácia comunitária possa ser uma frente avançada, uma alavanca para facilitar a entrega desses medicamentos", explicou Rui Ivo, em conferência de imprensa.

Renovação de receitas e acesso a medicamentos

O presidente do Infarmed realçou que esta medida irá "facilitar que os doentes não tenham interrupções de terapêuticas, particularmente neste período em que devem estar em casa e que o Sistema Nacional de Saúde possa chegar a eles e apoiá-los de forma muito objetiva".