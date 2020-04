Covid-19. DGS diz que "não há justificação" para cordão sanitário em Castro Daire

"Do acordo entre a autoridade de saúde que promoveu a avaliação do risco e a autarquia chegou-se à conclusão de que o que era necessário era avisar a população para a necessidade de distanciamento social e manter encerrados determinados estabelecimentos. Não era necessário um cordão sanitário, mas sim reforçar a necessidade de contenção. É esse o plano que está neste momento em vigor", afirma Graça Freitas.

A cerca sanitária em Castro Daire não vai avançar. Em vez disso, a Direção-Geral da Saúde (DGS) vai reforçar a sensibilização da população para a necessidade de cumprir com as medidas de contenção.

A possibilidade de impor uma cerca sanitária em Castro Daire tinha sido admitida na quinta-feira, pela DGS, e validada pelo autarca local, Paulo Almeida, uma vez que a pandemia está a ter “contornos bastante alarmantes”.

“Somos da opinião que são necessárias medidas, não de sensibilização e de recomendação, mas medidas que imponham regra e ordem nas pessoas. E, nesse sentido, colocámos em cima da mesa e estamos de acordo com a aplicação de medidas restritivas no nosso concelho, nomeadamente com a questão da cerca sanitária”, disse ontem o presidente da Câmara de Castro Daire à agência Lusa.

A possibilidade surgiu na sequência de reuniões, desde a noite de quarta-feira, com comissão da proteção civil, “tendo em conta a subida dos números de infetados”.



“Não depende da nossa decisão, mas essa é a nossa vontade. A decisão compete ao Governo e, numa estreita colaboração entre as várias entidades, a autarquia fez essa solicitação, juntamente com a Autoridade Local da Saúde, para esta imposição de medidas restritivas, nomeadamente a cerca sanitária. É a nossa vontade”, reforçou.

O presidente da Câmara de Castro Daire relatou que, apesar da existência de vários casos de Covid-19, “parecia um dia normalíssimo no fluxo de pessoas nas ruas”.



De acordo com os dados da DGS avançados esta sexta-feira, Portugal regista 435 mortos associados à covid-19, mais 26 do que na quinta-feira, e 15.472 infetados (mais 1.516).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (240), seguida da região Centro (107), da região de Lisboa e Vale do Tejo (78) e do Algarve, com oito mortos.