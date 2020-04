Coronavírus. Câmara de Lisboa aprova medidas para apoiar famílias e emprego

Veja também:

A Câmara de Lisboa aprovou, esta quinta-feira, um conjunto de medidas para fazer face à pandemia de Covid-19, entre as quais o reforço do Fundo de Emergência Social que passa de um milhão de euros para 25 milhões.

A proposta discutida em reunião privada do executivo inclui as medidas que o presidente da autarquia, Fernando Medina (PS), já havia anunciado em 25 de março, em conferência de imprensa, destinadas a apoiar as famílias e o emprego, agora formalmente aprovadas, a maioria por unanimidade.

Os estabelecimentos comerciais em espaços municipais de Lisboa que se encontrem encerrados ficam isentos do pagamento de rendas até 30 de junho, tal como os quiosques e lojas instaladas em bairros municipais que permaneçam abertas.

As instituições de âmbito social, cultural, desportivo e recreativo que estejam instaladas em espaços municipais também ficarão isentas do pagamento de rendas até à mesma data.

Será ainda suspensa a cobrança de todas as taxas relativas à ocupação do espaço público e publicidade a todos os estabelecimentos comerciais, com exceção de estabelecimentos bancários, instituições de crédito e seguradoras.

O pagamento das rendas está igualmente suspenso em todos os fogos municipais até 30 de junho de 2020. Após esse dia, o valor que não for cobrado poderá ser liquidado durante 18 meses, sem qualquer juro ou penalização.

Relativamente ao funcionamento do Fundo de Emergência Social do município, a câmara aprovou uma dotação que passará de um milhão de euros para 25 milhões, prevendo a alocação de 18,75 milhões para "serviços e equipamentos de resposta à pandemia", bem como 2,5 milhões para apoiar instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e outras entidades sem fins lucrativos.

Este fundo contará ainda com 2,5 milhões de euros para apoiar as famílias, um milhão para "reforço da programação cultural da cidade a agentes não abrangidos por outros sistemas de apoio", e 250 mil euros destinados a apoios "financeiros urgentes e imediatos aos agentes e entidades do setor cultural e criativo", estabelece a proposta, à qual a Lusa teve acesso.